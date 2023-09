Eccellenza/B: Manduria, Salvadore ‘Zero ansia, pensiamo partita dopo partita’

Sarà il terzo appuntamento in meno di un mese tra Novoli e Manduria, dopo i due impegni di coppa Italia che hanno sancito il passaggio del turno dei biancoverdi. E’ la prima gara da tre punti tra le due squadre, il Manduria spera di consolidare la vetta su un campo difficile come quello di Leverano. Mister Salvadore nel corso della conferenza stampa pre-partita ha snocciolato più temi: dallo stato di salute della squadra, i calciatori recuperati, l’avversario e le aspettative.

“I ragazzi stanno bene, abbiamo lavorato tanto e recuperato un po’ di gente acciaccata. Quarta è in gruppo e ci sarà. D’Ettorre è reduce da un infortunio ed è sulla via del recupero. Non convocati Espinar e Maraglino, speriamo di riaverli presto con noi. Dobbiamo pensare giornata dopo giornata, affrontare ogni gara come una finale di un lungo percorso. Zero ansia, il focus sarà sempre partita dopo partita. Con la determinazione e la ferocia di portare a casa il risultato”.

L’avversario ha caratteristiche ben definite, l’esperienza degli ultimi due incontri ha suggerito maggiori spunti in fase di analisi del match. “Il Novoli lo abbiamo studiato nei dettagli. E’ una squadra che distrugge il gioco e sa ripartire bene. In avanti hanno gente di qualità come Romano e Delgado. Sono giocatori che possono metterci in difficoltà, nel limite del possibile bisogna evitare di esaltare i loro punti di forza. Non dobbiamo fare gli errori della gara di ritorno in coppa. Abbiamo preso un po’ di contromisure, se usciamo bene dalla prima linea di pressing, possiamo giocarci le nostre armi”.

Tante idee sul tavolo e diversi nodi da sciogliere in prossimità della partita. Salvadore ha preferito non scoprire l’undici che affronterà il Novoli, tenendo tutti sulla corda. “Le scelte saranno in funzione delle caratteristiche dei nostri giocatori e anche dell’avversario. Abbiamo lavorato su diverse soluzioni e strategie, scioglierò i dubbi alla fine”. Calcio d’inizio domenica ore 19.30, presso l’impianto comunale di Leverano.

