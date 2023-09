Verso Gallipoli-Paganese, Carrozza: ‘Non dovremo sbagliare nulla’

Alla vigilia del match che vedrà il Gallipoli ospitare la Paganese, il tecnico dei salentini Alessandro Carrozza ha parlato in conferenza stampa, presentando così la sfida agli azzurro stellati: “La Paganese è una squadra giovane, ma con tante qualità e che sa giocare al calcio, del resto la classifica lo testimonia. I ragazzi lo sanno e sono consapevoli anche di non dover sbagliare nulla rimanendo concentrati per tutto il match. Cosa penso di questo campionato? In questo girone c’è molta qualità e si gioca con intensità: è molto equilibrato, pertanto non ci sono risultati scontati, tutti possono vincere con tutti. La mancanza dei nostri tifosi? Non so quanto possa essere determinante ai fini del risultato, ma quanso un calciatore gioca davanti al suo pubblico può scendere in campo una carica diversa”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp