Venosa, incidente sulla Bradanica: due morti e un ferito grave

Due persone sono morte e un’altra è rimasta ferita in maniera grave in un incidente che – per cause in fase di accertamento – ha coinvolto due mezzi pesanti sulla strada statale Bradanica, nei pressi di Venosa (Potenza). Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine che stanno facendo accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Sembrerebbe che i due mezzi si siano scontrati frontalmente: le cabine sono andate entrambe letteralmente distrutte. La persona ferita è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale “San Carlo” di Potenza.

L’Anas ha disposto la temporanea chiusura del tratto interessato dall’incidente e la deviazione della circolazione in loco allo Svincolo di Venosa Est (km 64,400) in direzione Matera e allo Svincolo di Venosa Sud (km 68,400) in direzione Foggia.

