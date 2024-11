Crisi idrica in Basilicata, la relazione in Aula del presidente Bardi

CLIMA

Le condizioni meteorologiche non hanno aiutato e non stanno aiutando in questi giorni. Le scarse precipitazioni sia a carattere piovoso sia nevoso hanno partecipato al complicarsi della carenza idrica. Infatti, la riduzione della portata delle sorgenti ha inciso in modo determinante; in condizioni normali avrebbero garantito un apporto del 60% allo schema idrico. Oggi non riescono a raggiungere il 40%. Per soddisfare l’utenza si è dovuto attingeremaggiormente al Camastra, alle prese con gli effetti di una drastica riduzione di pioggia che ha determinato un calo degli stoccaggi negli invasi, della ricarica delle falde e della portata dei bacini superficiali.

ITER

Dal marzo 2024 Acquedotto Lucano chiede all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA di individuare lo stato di “severità idrica” in relazione all’abbassamento della capacità dell’invaso a 7 milioni di metri cubi avvenuta, come detto, aGennaio. L’Osservatorio sugli utilizzi idrici dell’appennino meridionale riconosce a Giugno 2024 il livello di severità idrica media e soltanto il 17 settembre 2024 con il bollettino n. 5 viene assegnato il livello di severità idrica alta solo allo schema idrico Camastra-Basento.