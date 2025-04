Basilicata: riaprono gli ambulatori di Endocrinologia e Diabetologia area Sud

Sono ufficialmente riprese le attività ambulatoriali di Endocrinologia e Diabetologia nei presìdi ospedalieri distrettuali di Senise e Chiaromonte, nell’area Sud della provincia di Potenza. La ripartenza è stata possibile grazie a una convenzione tra la Asp Basilicata e l’Azienda Sanitaria Locale di Matera, che ha garantito la copertura nonostante la carenza di specialisti.

La sospensione delle attività si era resa necessaria per il pensionamento del diabetologo in servizio e il trasferimento di un altro medico che aveva seguito, fino allo scorso dicembre, i pazienti pediatrici affetti da diabete di tipo 1.

La Direzione Strategica della Asp ha annunciato che a breve sarà garantita anche la continuità assistenziale per i pazienti più giovani, grazie al percorso formativo in corso per una diabetologa già operativa con incarico convenzionale. La riattivazione dell’Ambulatorio di Diabetologia Pediatrica a Potenza sarà possibile attraverso una rimodulazione dell’attività dei medici strutturati, senza penalizzare i servizi nei presìdi periferici.

Va sottolineato che i pazienti pediatrici non hanno mai subìto interruzioni nella fornitura di dispositivi, come microinfusori e sensori.

“Il potenziamento dei servizi diabetologici e endocrinologici è tra gli obiettivi a breve termine dell’Azienda – ha dichiarato il Direttore Sanitario Luigi D’Angola – anche attraverso una maggiore integrazione con i medici di base e i pediatri di libera scelta, per gestire in maniera più appropriata i casi che non richiedono lo specialista.”

In questa prospettiva, la Asp punta anche sull’uso della telemedicina, con l’attivazione di servizi di teleconsulto e telemonitoraggio per evitare spostamenti ai pazienti e alleggerire il carico degli ambulatori specialistici.

L’azienda sanitaria lucana conferma quindi l’impegno a garantire cure continue e accessibili, migliorando l’organizzazione e puntando su innovazione, formazione e collaborazione territoriale.

