Venezia, Di Francesco: “Vittoria immeritata del Lecce”

Venezia – Eusebio Di Francesco non risce a darsi pace dopo : “Io credo che la squadra ha messo tanto in campo di quello che abbiamo preparato. Sino al 70esimo il Lecce non ha calciato in porta, abbiamo creato tantissimo e i ragazzi hanno messo in campo davvero tanto. Il risultato è ingiusto e viene davvero difficile commentare una partita simile. Il calcio si lega ai risultati, è giusto, ci sta. Noi dobbiamo essere bravi a legarci molto di più ai risultati, dobbiamo essere concreti. Faccio davvero fatica a parlare di questa gara; non ci meritiamo questa classifica e mi dispiace per i ragazzi. Nonostante il gol subito abbiamo avuto occasioni per pareggiare, anche se dopo, con i quattro attaccanti paradossalmente non abbiamo quasi calciato in porta è davvero incredibile.”.

