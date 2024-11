Eccellenza: beffa Ginosa, Galatina trova il pari allo scadere

Quando sembrava tutto pronto per celebrare la vittoria preziosa del Ginosa, il Galatina, a tempo ormai scaduto, ha gelato il pubblico di casa trovando il gol del pareggio con un tiro straordinario di G. Mancarella dai 25 metri, infilatosi nel “sette” senza lasciare scampo al portiere Santoro. Una beffa per i biancazzurri, protagonisti di una prestazione convincente contro un avversario di alta classifica, reduce da tre vittorie consecutive.

Il Ginosa era passato meritatamente in vantaggio nel recupero del primo tempo grazie a Ferrero, abile a svettare su calcio d’angolo e a insaccare di testa. Nel secondo tempo, i padroni di casa hanno avuto più occasioni per chiudere il match: una traversa sfiorata da Maiorino, una respinta prodigiosa di un difensore avversario su colpo di testa di Patronelli e un gran tiro di Vapore di poco a lato. Decisivi anche i riflessi di Santoro, autore di interventi provvidenziali, ma il doppio giallo a Richella ha costretto il Ginosa a stringere i denti nel finale.

Un episodio sfortunato ha segnato l’inizio del match: Fabio Fede, infortunatosi al capo dopo uno scontro fortuito, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, nulla di grave per il giocatore, che ora riceve l’augurio di un pronto ritorno in campo.

Resta l’amaro in bocca per i biancazzurri, che avevano dimostrato maggiore organizzazione e determinazione, ma non sono riusciti a concretizzare le loro occasioni. Il punto conquistato non basta per migliorare sensibilmente la situazione in classifica, ma dimostra che la squadra ha tutte le carte in regola per lottare per la salvezza. Domenica prossima, sfida cruciale in trasferta contro il Bisceglie: vietato sbagliare.

GINOSA-GALATINA 1–1

RETI: 45’+4’ Ferrero (Gin.); 90’ G. Mancarella (Gal.).

GINOSA: Santoro, Fede (64’ Verdano), Larizza, Schirizzi, Pizzo, Patronelli, Maiorino, Richella, Ferrero, Vapore (86’ Giaracuni), Gallitelli (79’ Sergio). Panchina: Bellini, Monticelli, Cicala, Diop, Caruso, Gatto. All. Passariello

GALATINA: Passaseo, Sorino (82’ Miggiano), Tondo (46’ Lo Basso), Fruci, J. Mancarella,Signore, Caputo (46’ Monteduro), Romano (66’ Aguilera), G. Mancarella, Molina, Oltremarini. Panchina: Cherillo, Ruggeri, De Lorenzis, Casaluci, De Blasi. All. Tartaglia

ARBITRO: Antonio Elia di Ostia Lidol,Assistenti: Niccolò Gugliotta di Bari e Nicolò Rossiello di Molfetta.

Ammoniti: Pizzo e Vapore (Gin.), Passaseo, Romano, Oltremarini e G. Mancarella (Gal).

Espulso: al 39’ st Richella (Gin.) per somma di ammonizioni.

