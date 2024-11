US Lecce, Giampaolo: “Tre punti pesantissimi ma dobbiamo lavorare”

Venezia – Marco Giampaolo al termine della gara vinta col Venezia non ha nascosto il peso dei tre punti ottenuti contro i lagunari: “Sono tre punti pesantissimi. Il Venezia è bravo a prendere le mezze posizioni sui ruoli offensivi, noi abbiamo provato a trovare delle contromisure ma abbiamo sofferto. Sicuramente il Lecce ha spirito, una caratteristica che ho visto esprimere anche in passato. Con l’ingresso di Jean Gallo ha potuto spingere e ha fatto molto bene; così come hanno fatto molto bene tutti i ragazzi che sono entrati. Una vittoria pesante che incide sul morale ma non sul lavoro che dobbiamo fare. Gli allenamenti fatti sono stati tutti improntati sul possesso palla, sul fare un passaggio in più. Poi, ovviamente, il possesso palla te lo permette anche e soprattutto i giocatori che hann oquesta caratteristica nel loro DNA.”. Il tecnico giallorosso ha poi parlato dei subentrati: “Rebic è entrato benissimo, con lo spirito giusto. Si è allenato davvero bene. Anche gli altri come Gabi Jean, Helgasson e Kaba sono entrati molto bene. Ovviamente se sono entrati è perchè in settimana hanno lavorato bene.”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author