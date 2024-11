Foggia, giudice sportivo: stop di un turno a Vezzoni

In relazione alle gare Crotone-Juventus NG e Turris-Foggia, il giudice sportivo ha squalificato per un turno Franco Orlando Vezzoni del Foggia, espulso durante il match per doppia ammonizione. Ammenda di 600 euro alla Turris per un ritardo di quattro minuti nell’inizio della partita a causa di un buco nella rete di una delle porte, segnalato già nel pre-partita, ma non adeguatamente risolto.

