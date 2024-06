Vela, Trani: VI Coppa dei Campioni-Trofeo Italia Yachts, i vincitori

Il vento da Levante tra 13 e 17 nodi ha creato un bellissimo campo di regata, che con onda alta fino a 1.5 metri, sole e giusta aria ha fatto chiudere in bellezza la VI Coppa dei Campioni-Trofeo Italia Yachts, considerata ormai uno tra gli eventi velici più importanti in Italia e nel Mediterraneo.

Con l’organizzazione consolidata della Lega Navale di Trani, sotto l’egida FIV, la regata gode del patrocinio di Regione Puglia, Comune di Trani, UVAI, Capitaneria di Porto, Confesercenti Barletta-Andria-Trani, Distretto Urbano del Commercio Trani, Confcommercio Bari e Bat, Itst.

Una la prova prevista e portata a termine dalle 20 imbarcazioni partecipanti sotto l’attento controllo del Comitato di Regata che ha previsto un percorso di due giri, completato da tutti. In partenza gli equipaggi hanno scelto il lato della barca comitato in velocità. Mura a dritta per il primo bordo tranne lo Swan 42 Morgan V di Nicola de Gemmis (CC Barion) con al timone Mario Zaetta che ha scelto l’altro lato del campo.

E proprio Morgan V e il Grand Soleil 43 R – Reve de Vie di Ermanno Galeati con al timone Angelo Davide Galeati (CNSBT) si sono ritrovati alla prima boa, prima che Morgan V si distaccasse dalla flotta. Il gruppo poi ha regatato tutto insieme. Nella seconda bolina, è stata invece l’IY 11.98 Guardamago III (CNRT) di Massimo Romeo Piparo a discostarsi dalla flotta scegliendo la destra del campo di regata mentre gli altri erano tutti a sinistra.

Dopo cinque prove complessive la classifica della Coppa dei Campioni-Trofeo Italia Yachts è davvero serratissima con le prime imbarcazioni a distanza di pochissimi punti l’una dall’altra. Ad aggiudicarsi il Trofeo 2024 è l’IY 9.98 Sarchiapone Fuoriserie di Gianluigi Dubbini (YC Sanremo) con alla tattica l’olimpionico Lorenzo Bodini, seguita dallo Swan 42 Morgan V di Nicola de Gemmis (CC Barion) con al timone Mario Zaetta V e dall’IY 11.98 Guardamago III (CNRT) di Massimo Romeo Piparo.

Ad aggiudicarsi invece il Campionato Nazionale d’Area Adriatico Est Jonio per il Gruppo 1 è Morgan V (CC Barion), secondo Guardamago III (CNRT) e terzo il Grand Soleil 43 R – Reve de Vie di Ermanno Galeati con al timone Angelo Davide Galeati (CNSBT). Nel Gruppo 2 invece primo posto per Sarchiapone Fuoriserie, secondo per l’IY 9.98Lady Day di Corrado Annis (YC Adriaco) e terzo per Trottolina Bellikosa X Yacht X-35 di Saverio Trotta (YC Marina del Gargano).

Vincitore del 30^ Campionato Zonale d’Altura Puglia – Trofeo Don Ferdinando Capece Minutolo è Morgan V, seguita da Trottolina Bellikosa Race e Unpopergioco IY 9.98 di Niki Vescia (LNI Trani).

E ancora, il premio come miglior Armatore – Timoniere è andato a Trottolina Bellikosa Race, per la zona. mentre il Trofeo Indeco è stato assegnato a Guardamago III come miglior Armatore Timoniere overall. Infine il Premio Città di Trani è andato al Beneteau – First 36.7 Canopus (SVMM) armato da Cosimo Bottiglione e condotto dal Com.te Cau, sotto il guidone della Sezione Velica Marina Militare Taranto

Durante la cerimonia di premiazione sono state consegnate anche delle targhe di ringraziamento all’assessora del Comune di Trani con delega Polizia Locale, sicurezza del territorio, protezione civile, viabilità, mobilità e parcheggi, cura dei luoghi e degli spazi pubblici, contenzioso trasparenza e legalità Cecilia di Lernia, al manager del Duc Mario Landriscina e al Comandante Capitaneria di Porto di Barletta Capitano di Fregata Antonio Indelicato.

Da non dimenticare, infine, che la Coppa dei Campioni è valida anche ai fini della classifica Trofeo Armatore dell’Anno 2024 – UVAI, nonché come Qualificazione per il Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2024 che si disputerà a Brindisi il 24 giugno prossimi.

Di grande importanza le partnership nate sul territorio come quella con il Distretto Urbano del Commercio di Trani che ha creato una serie di convenzioni e facilitazioni con i negozi della città e in occasione della premiazione ha fatto realizzare al Puglia Cake festival una torta artistica/trofeo da aggiungere ai premi ai partecipanti ed ha offerto una torta per festeggiare con i vincitori dopo la cerimonia ufficiale di premiazione. (Tutte le foto sono di Piergiorgio Mariconti)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author