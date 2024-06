Pallamano A/Gold, Fasano vince Gara 2: finali scudetto a Gara 3

La Sidea Group Junior Fasano ha superato Brixen con un punteggio di 34-28 in Gara 2 delle finali scudetto e pareggiando la serie: ora sarà decisiva Gara 3, che si terrà alle 20.00 di lunedì 3 giugno sempre in Puglia.

Davanti aglì oltre 1500 spettatori dei Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, la partita è iniziata con un vantaggio del Brixen, che al 5’ conduceva per 3-5. Tuttavia, la Junior Fasano ha reagito rapidamente ribaltando il risultato con un break di 3-0 e portandosi avanti 6-5 al 12’. Questo scenario si è ripetuto nei minuti successivi, con i padroni di casa che hanno mantenuto un vantaggio di due punti fino al 13-11 al 27’.

Nel finale del primo tempo, il Brixen ha pareggiato sul 13-13 e, al rientro dagli spogliatoi, ha preso il controllo portandosi sul 15-18 al 36’. Tuttavia, un time-out chiamato da Vito Fovio ha cambiato l’inerzia della partita, con la Junior Fasano che ha subito ristabilito la parità sul 18-18, ponendo le basi per la svolta successiva.

Grazie alle parate di Alessandro Leban, inclusi 5 rigori su 7 tentativi, a una difesa solida e a un attacco fluido, la Junior Fasano ha realizzato un decisivo break di 6-1 tra il 43’ e il 50’ allungando sul 27-22. Gli avversari non sono più riusciti a rientrare in partita, e nei minuti finali la squadra di casa ha raggiunto il massimo vantaggio di +7, chiudendo con un goal del capitano Flavio Messina sul 34-28.

Le dichiarazioni di coach Vito Fovio a fine partita sottolineano la difficoltà e l’equilibrio del match: “Come da aspettative della vigilia è stata una partita difficile e nervosa e ci abbiamo messo un tempo per scioglierci. Poi, nella seconda parte dell’incontro, abbiamo realizzato quel break tale da non farci più raggiungere. Il risultato non deve comunque trarre in inganno perché è stata una gara equilibrata e ostica, come certamente sarà quella di lunedì. Sportivamente parlando, vita o morte. Sono certo che i ragazzi daranno l’anima per questo scudetto”.

Sidea Group Junior Fasano–Brixen: 34-28 (13-13 p.t.)

Sidea Group Junior Fasano: Ciaccia, Leban, Torbjorsson, Angiolini 4, Pugliese 8, Notarangelo, Boggia 1, Nardelli, Gallo, Cantore 6, Marinho Da Cunha 9, Beharevic, Knezevic 5, Legrottaglie, Corcione, Messina 1. All.: Vito Fovio.

Brixen: Volarevic 1, Lubinati, Azzolin, Candido De Oliveira 4, Arcieri 4, Canete, E. Iballi 4, Korbel, Sontacchi 1, Sonnerer 9, Muelhoegger, Puntainer 1, Stricker, A. Iballi 4. All.: Michael Niederwieser. Arbitri: Dionisi – Maccarone.

Finali Play-Off

– Gara 1: Brixen-Sidea Group Junior Fasano 46-38

– Gara 2: Sidea Group Junior Fasano-Brixen 34-28

– Gara 3: 3 giugno – ore 20: Sidea Group Junior Fasano-Brixen

2° turno Play-Out

– Gara 1: Trieste-Macagi Cingoli 28-29

– Gara 2: Macagi Cingoli-Trieste 34-28

– Trieste retrocesso in Serie A Silver.

