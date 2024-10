Valtur Brindisi: calendario compresso dopo il rinvio con Cantù

La gara tra Cantù e Valtur Brindisi, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A2, è stata rinviata a mercoledì 9 ottobre. La squadra di coach Piero Bucchi, infatti, è rimasta bloccata all’Aeroporto del Salento e impossibilitata a volare a causa della chiusura dello scalo di Bergamo dopo l’esplosione di diversi pneumatici di un aereo in fase di atterraggio.

A causa di quest’incidente, il gruppo biancazzurro avrebbe potuto raggiungere la città brianzola solo qualche istante prima della palla a due, rendendo così inevitabile il rinvio. I problemi, però, non finiscono qui per la Valtur Brindisi. Il calendario è compresso e gli impegni ravvicinati, con Laquintana e compagni che lunedì 7 ottobre saranno di scena al “PalaGesteco” contro Cividale per il posticipo della terza giornata e nelle 48 ore successive dovranno fare i conti con Cantù per il recupero del secondo turno. Un avvio, dunque, tutto in salita per la formazione biancazzurra, chiamata a trovare la giusta reazione dopo la sconfitta all’esordio contro l’Avellino Basket.

