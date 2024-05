Valditara: “In Puglia oltre un miliardo per la scuola. Condotta, pene severe”

Oltre un miliardo di euro per la Puglia e 54 milioni per Bari: sono le cifre che il governo Meloni ha investito sul tema istruzione. Ad affermarlo è il ministro Valditara in visita nel capoluogo pugliese. Annunciate anche pene dure in tema di condotta.

