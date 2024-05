G7, Erdogan sente Meloni e conferma sua presenza a Borgo Egnazia

Il premier Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con Recep Tayyip Erdogan, presidente della Repubblica di Turchia. Una nota di Palazzo Chigi spiega che il colloquio è stato l’occasione per fare il punto sulle relazioni bilaterali e sui principali scenari di crisi internazionali, in vista del Vertice G7. Il presidente del Consiglio ha inoltre ringraziato Erdoğan per aver confermato la sua partecipazione all’incontro a Borgo Egnazia.

