US Lecce, senti Hasa: “È la piazza giusta per un giovane”

Lecce – E’ stato presentato nella sala stampa Sergio Vantaggiato dello stadio di via del mare di Lecce, l’ultimo acquisto Luis Hasa. L’esterno offensivo arrivato dalla Juventus si è detto convinto della scelta fatta perchè Lecce è la piazza giusta per un giovane: “Sicuramente questa squadra lotterà fino alla fine e se la giocherà con tutti. So che è una squadra con molti giovani dove si può crescere bene.”. “Arrivo con grande voglia ed ambizione, ma anche con la consapevolezza del grande lavoro che ho da fare. Aspetto da tanto tempo l’esordio in Serie A dopo aver già giocato tra i professionisti con la Next Gen della Juventus. Sono contento e non vedo l’ora di potermi integrare sempre di più con i nuovi compagni. La Serie C è un altro tipo di campionato rispetto a quello Primavera. Relazionarsi coi grandi non è facile. Credo che avere una seconda squadra possa aiutare tanto a crescere.”.

Hasa poi parla del suo ruolo e della posizione in campo a lui più congeniale: “Sono un esterno offensivo, è soprattutto lì che ho giocato e mi sono sviluppato. Come hanno anche detto i componenti dell’area tecnica, però, posso ricoprire più ruoli. Soprattutto nella zona d’attacco, sì, ma anche un po’ più arretrato. I miei modelli? Modric e Bernardo Silva.“

