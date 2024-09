Serie D, Sisto è un nuovo calciatore del Bitonto

Il Bitonto ufficializza l’ingaggio di Carlo Sisto, centrocampista classe 2000. Il giocatore arriva dalla Virtus Mola, squadra con cui ha disputato l’ultimo campionato di Eccellenza. Cresciuto nel settore giovanile del Bari, Sisto ha poi vestito le maglie di Fidelis Andria e Bisceglie, club con cui ha esordito in Serie C. Successivamente, ha militato nel Fasano, Corigliano e, infine, nella Virtus Mola. Con un piede sinistro preciso e una buona visione di gioco, Sisto è pronto a mettersi a disposizione del Bitonto per la prossima stagione.

