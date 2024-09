US Lecce, Gotti: “Fare tesoro degli errori commessi”

Lecce – Il tecnico giallorosso Luca Gotti alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan, galvanizzato dalla vittoria nel derby, non nasconde il momento delicato dei suoi: “Il calcio ha una grossa emotiva forte, a volte inaspettata. Ci sono delle avvisaglie, alcune volte puoi prevederle altre no. Con il Parma abbiamo perso due punti importantissima in tre punti nel recupero. Questo ci avrebbe certo dato un morale migliore anche per affrontare la Coppa che non è andata bene. Devi mettere insieme tutte queste cose nel gruppo. Gli errori ci possono stare, fa la differenza cosa e quanto apprendi dagli stessi”. “Il nostro principio è ovviamente sempre il solito, ovvero andare a cercare di fare il massimo possibile sempre, in ogni campo. Il Milan dopo un momento di grande pressione si è tolto un grande peso, anche per questo siamo chiamati a fare il massimo di quelle che sono le nostre possibilità in rapporto alle nostre caratteristiche”. “Nel corso di un’annata una squadra attraversa tantissimi momenti di alto e basso, soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento mentale. A volte il minimo episodio cambia tutto, lo abbiamo visto. La nostra prospettiva è di arrivare a fine maggio, devo preparare il gruppo ad affrontare le varie intemperie che si trova ad incontrare. La squadra deve essere mentalmente performante, il gruppo deve essere solido.”

