US Lecce, Gotti: “Da oggi il futuro è nelle nostre mani”

Reggio Emilia – Luca Gotti al termine della sfida salvezza stravinta contro il Sassuolo ha parlato ovviamente dell’ottima gara dei suoi che con questi tre punti si avvicinano sempre più alla salvezza: “Abbiamo dimostrato di avere carattere; la dimostrazione di una vittoria di gruppo perchè al di là delle assenze tutti hanno dato il loro contributo per raggiungere il risultato.”. “Piccoli e Krstovic ho cercato di metterli a loro agio con qualche mia idea. Sono due attaccanti che lavorano tanto e quindi possono giocare insieme. Hanno vissuto un percorso da antagonisti mentre loro possono coesistere senza alcun dubbio perchè sono due attaccanti che si spendono tanto per la squadra.”. “Togliere Dorgu è quasi un insulto al calcio ma l’ho fatto solo perchè il ragazzo era stanco. Il secondo gol è un gol che rende orgoglioso l’allenatore vedendo il movimento che ha fatto. E’ destinato a palcoscenici di primissimo piano.”. “E’ bello vedere un gruppo così unito e umile, perchè l’umiltà è alla base. Ma questi due elementi sono presenti da inizio campionato.”. “Questa vittoria mi rende molto più sereno da qui alla fine. Così possiamo avere il nostro futuro in mano, avendo cinque partite a disposizione”. “Gendrey sta bene, solo stanchezza”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author