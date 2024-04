Sassuolo, Ballardini: “Il Lecce ha meritato”

Reggio Emilia – Davide Ballardini dopo la pesantissima sconfitta interna contro il Lecce : “Ci è mancato tutto perchè i ncampo no navevamo le giuste distanze; facevamo fatica a costruire, facevamo fatica a prenderli. Non siamo stati aggressivi da squadra, mentre loro hanno fatto tutto quello che dovevamo fare noi e hanno meritato di vincere” “Solo attraverso l’allenamento sulle giuste scelte possiamo migliorare. Bisogna essere più bravi, più attenti; gli altri devono far fatica a fare gol al Sassuolo. Oggi è stato troppo facile per il Lecce farci gol.”

“E’ un momento difficile. in settimana vedo dei ragazzi seri che si allenano bene e che sono stimolati. Solo che le qualità umane vengono fuori nei momenti difficili come questi. Abbiamo le qualità per giocarcela fino alla fine; siamo a due punti dalla quart’ultima quindi siamo ancora vivi.”. “Noi dovremo fare un lavoro sia psicologico che tattico perchè in campo dobbiamo concedere meno e stare messi bene. Dobbiamo essere più attenti e bravi nella lettura.”

“Sicuramente l’assenza di Lauriente mancherà contro la Fiorentina ma la rosa del Sassuolo saprà sopperire alla sua mancanza; perchè una squadra non deve dipendere da un giocatore e deve andare oltre alle qualità del singolo.”

