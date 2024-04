Tripudio Altamura: con il 2-1 al Gallipoli, la Serie C è realtà

Il sogno è realtà, la Team Altamura fa ritorno nel professionismo a distanza di 27 anni dall’ultima volta: decisiva, per l’aritmetica promozione in Serie C, la vittoria conquistata sul Gallipoli nella 32a giornata di campionato del Girone H di Serie D.

2-1 il finale al D’Angelo per effetto delle reti messe a segno da Loiodice su calcio di rigore al minuto 67 e da Lattanzio due minuti dopo. Inutile nel finale il calcio di rigore trasformato da Kapnidis a tempo praticamente scaduto: biancorossi a quota 71 punti, a +7 sul Martina secondo a due giornate dal termine.

