Serie D/H, il Martina cala il tris: Barletta battuto 3-0 al Tursi

Una rete di Dieng nel primo tempo e una doppietta di Tedesco, nella ripresa, permettono al Martina di superare per 3-0 il Barletta. La squadra biancazzurra guidata da mister Pizzulli ottiene il quinto successo consecutivo e consolida il secondo posto in classifica, guadagnandosi di diritto la possibilità di poter disputare i playoff col fattore campo a disposizione. Gli itriani sbloccano il match al 34′ con Dieng, bravo ad approfittare di una mezza mischia in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Barletta non crea grossi pericoli alla retroguardia martinese che chiude i conti nella ripresa: al 36′ Tedesco, servito da Pinto, deposita in rete il pallone del 2-0. L’attaccante ex Bitonto, in pieno recupero, firma il 3-0, risultato finale del match.

In foto: l’esultanza di Dieng (credit Paolo Conserva)

TABELLINO

MARTINA-BARLETTA 3-0

MARCATORI: 34’pt Dieng (M), 36’st Tedesco (M), 48’st Tedesco (M)

MARTINA (4-2-3-1): Pirrò; Mancini, Rizzo (38’st Silletti), Dieng, Nikolli; Virgilio, Piarulli (38’st Baglione); Pinto (44’st Perrini), Bonanno (33’st Langone), Ganfornina; Palermo (33’st Tedesco). A disp.: Figliola, Filippi Filippi, Battimelli, Vaticinio. All.: Pizzulli.

BARLETTA (4-3-3): Guido (1’st Ngom); Rizzo, Capone, De Marino, Sepe; Fornaro (41’st Kondila), Mancarella (1’st De Marco), Basanisi; Caputo, La Monica (13’st Diaz), Pulina (1’st Sapri). A disp.: Cafagna, Camilleri, Inguscio, Lippo. All.: Ciullo.

ARBITRO: Gallo di Castellammare di Stabia. ASSISTENTI: Pisani di Nocera Inferiore-Santoriello di Nocera Inferiore.

AMMONITI: Dieng (M), Caputo (B), Ciullo (All. Barletta).

NOTE – Angoli: 6-5. Recupero: 3’ pt, 5’ st.

