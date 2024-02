US Lecce, D’Aversa: “Oggi saremmo salvi”

Lecce – Roberto D’Aversa non ci sta e punta il dito sul mancato rigore assegnato al Lecce per l’atterramento di Piccoli da parte di Milinkovic- Savic nel primo tempo: “Piccoli anticipa e il portiere che lo atterra. Stasera cambieranno il regolamento. Noi dobbiamo pensare a noi, dovevamo concludere e abbiamo fatto tirare Bellanova che ha qualità. Abbiamo avuto l’occasione con Kaba e poi in dieci il Torino ha meritato di vincere, ma fino a quel momento c’è stato equilibrio”. Ribadisce poi l’equilibrio nel primo tempo proseguito sino al rosso a Pongracic: “Nel primo tempo è stato equilibrato, il Torino ti fa giocar poco, si sa, il rammarico è tornare con una sconfitta. Ho scelto Piccoli perchè sta facendo ottime cose, domenica abbiamo preso una batosta, il Torino è fisico e abbiamo pensato di inserire giocatori per pareggiare questa qualità.”.

Quando gli viene fatto notare dal giornalista di DAZN il commento ricorrente sui social il tecnico giallorosso risponde da par suo: “Secondo me riportare il pensiero di tifosi e social non ha senso. Noi dobbiamo guardare l’obiettivo di salvarci, non siamo mai stati nelle ultime tre posizioni e serve ragionare in maniera equilibrata. Non serve far polemica, l’aspetto negativo si trova sempre. L’aspetto positivo è che oggi saremmo salvi”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author