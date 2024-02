Torino, Juric: “Nel secondo tempo abbiamo meritato la vittoria”

Torino – Il tecnico granata Ivan Juric analizza la vittoria contro i giallorossi che avvicina il suo Torino al sogno europeo: “E’ stata una partita difficile, noi spesso siamo giusti ma le partite così non riusciamo a vincerle. Nel primo tempo non mi sono piaciuti i nostri, poi abbiamo migliorato le posizioni in attacco. Nel primo tempo siamo stati fuori posizione e per questo non siamo riusciti a costruire. Poi ci siamo messi a posto e fin dalla prima azione del secondo tempo abbiamo fatto meglio”. Sottolinea il merito dei suoi ragazzi capaci di restare in partita e nel secondo tempo meritare la vittoria: “Penso che ho un gruppo di ragazzi fantastici per impegno, mi piacciono tanto, ce la mettono veramente tutta da tre-quattro mesi. Quando le cose non vanno benissimo li devo proteggere”. Si sbilancia poi sull’ottima prestazione di Bellanova ma non solo: “Sta bene, con lui si lavora bene perché ha predisposizione, non è permaloso e accetta consigli. Può crescere con il piede sinistro. Oggi ha fatto bene con un avversario tosto con tanta gamba, ma lui ha fatto la differenza. Se è da Nazionale? E’ un ragazzo italiano, del 2000, ne abbiamo tanti, Lovato, Ricci… Raoul ha voglia di lavorare, lui come gli altri sono a posto, cresceranno con il tempo”.

