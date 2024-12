Urso chiama Elkann: confermato il tavolo Stellantis al Mimit

NUOVA DELHI – Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, durante la visita di Stato in India ha avuto, nel pomeriggio di lunedì 2 dicembre, un colloquio telefonico con John Elkann, collegato dagli Stati Uniti. Lo riportano fonti del Mimit, confermando che il tavolo Stellantis, fissato per il 17 dicembre, resta confermato. L’obiettivo è chiudere con un accordo positivo, in linea con il mandato parlamentare, rilanciando la centralità dell’Italia nei progetti di sviluppo del gruppo automobilistico.

Stellantis sarà rappresentata da Jean Philippe Imparato, responsabile Europa, con il mandato diretto di Elkann di concludere positivamente le trattative. Intanto, Richard Palmer, ex responsabile finanziario del gruppo fino al 2023, è stato nominato Special Advisor del presidente Elkann e parteciperà al Comitato esecutivo ad interim come consulente strategico.

Gusmeroli (Lega): “Richiesta audizione per Elkann”

In merito ai recenti cambiamenti nel consiglio di amministrazione di Stellantis, il presidente della commissione Attività produttive della Camera, Alberto Gusmeroli, ha dichiarato di aver inviato una richiesta formale per un’audizione del presidente John Elkann. “Vista l’uscita dell’amministratore delegato Carlos Tavares e le novità in corso, è indispensabile che Elkann chiarisca i prossimi passi del gruppo in Italia,” ha affermato il deputato leghista.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author