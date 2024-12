Forza Italia BAT, scontro tra Tupputi e Lanotte

BAT – È polemica in Forza Italia tra il consigliere regionale Giuseppe Tupputi e il segretario provinciale BAT Marcello Lanotte. Giorni di accuse reciproche tra i due esponenti politici di Barletta, sul tavolo dei rispettivi ruoli all’interno del partito. Con una nota dei giorni scorsi, Tupputi ha lamentato un mancato coinvolgimento all’interno della vita partitica, sottolineando come la sua figura sia stata esclusa dal coordinamento provinciale nonostante i consiglieri regionali entrino di diritto al suo interno, come da statuto. Le riunioni fin qui avvenute, però, non sarebbero state notificate a Tupputi da parte della segreteria.

La risposta di Lanotte non si è fatta attendere, con il segretario provinciale, nonché presidente del consiglio comunale di Barletta, che ha diffuso una nota in cui specifica che al coordinamento provinciale non sarebbe mai arrivata la comunicazione dell’iscrizione di Tupputi a Forza Italia. I dati dei tesserati 2024, spiega Lanotte, arriveranno nelle ultime settimane di dicembre e sarà quel passaggio a dimostrare l’appartenenza del consigliere regionale al partito.

Una polemica che si ripresenta dopo che a cavallo tra giugno e luglio Rosa Tupputi, sorella di Giuseppe, ha ricevuto il formale diniego in relazione alla sua richiesta di adesione a Forza Italia, creando non pochi attriti anche all’interno del consiglio comunale di Barletta. Dopo sei mesi, la polemica torna viva: attesa per l’esito finale, il braccio di ferro tra Tupputi e Lanotte resta sotto i riflettori anche all’esterno del partito.

