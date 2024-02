Uniti per Cerignola, in terra ofantina si sogna anche in Seconda Categoria

CERIGNOLA – La bellezza del nostro calcio, quello made in Puglia, non nasce soltanto dalle consolidate realtà professionistiche o quasi, ma da realtà spesso meno polverose di quel che sembra, da chi dilettante lo è per davvero. È il caso degli Uniti per Cerignola, società presieduta da Francesco Vasciaveo nata nel 2008 col calcio a 5 femminile e come scuola calcio di base, trasformandosi negli anni in uno strutturato settore giovanile d’èlite, punto di riferimento nel territorio ofantino anche grazie all’ambiziosa prima squadra maschile, creata nel 2021 e partita dalla Terza Categoria. Un organico tutto cerignolano capace sin da subito di ottenere il ripescaggio in Seconda, un gruppo di amici con un piccolo grande sogno nel cassetto. Il servizio.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author