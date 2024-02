Cerignola, Latina snodo cruciale per ritrovare compattezza

CERIGNOLA – Per il Cerignola quello di Latina è diventato, a questo punto, uno snodo cruciale per il prosieguo della stagione. Lo scossone non è arrivato, Ivan Tisci resta saldo al suo posto ma comunque sotto esame insieme a tutta la squadra, ripresa severamente dalla dirigenza dopo il k.o. maturato in casa contro il Monterosi. Lo spogliatoio è chiamato a ricompattarsi per dimenticare questo mese infelice: il sorriso manca dal 27 gennaio, dalla doppia rimonta sul Crotone, succeduta dalla disastrosa prestazione di Castellammare e dai due pareggi con Taranto e Benevento che avevano illuso prima dell’inatteso scivolone contro i laziali.

Ci si attendono risposte sul campo, un campo abbastanza complicato come quello del “Francioni” di Latina, arena di un vero e proprio scontro diretto per l’accesso alla graduatoria play-off. I pontini vivono un gran momento, condito da tre vittorie consecutive, quota 40 punti raggiunti e sorpasso proprio ai danni dei gialloblù maturato nell’ultimo weekend. Rientrare tra le prime dieci è l’obiettivo minimo di un Cerignola che non nutre, però, bei ricordi della trasferta pontina: l’11 dicembre del 2022, nell’unico incrocio al “Francioni” tra i pro, bastò una rete di Riccardi dopo appena due minuti a sancire l’1-0 finale. D’altro canto, la gara d’andata di questo campionato rappresenta una delle migliori prestazioni dell’Audace targato Ivan Tisci: gioco veloce, trame interessanti, diversi spunti offensivi e gli zampini di D’Ausilio, oggi ormai lieto ricordo in via Napoli, e Rizzo per un 2-0 in scioltezza. Servirà ritrovare proprio quella serenità, quello stato di forma che illuse, non soltanto in quell’occasione, tutto l’ambiente gialloblù, ora più che mai innervosito da un rendimento troppo altalenante.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author