Una Big Band per Francavilla è Jazz: la prima serata

FRANCAVILLA FONTANA – Al via ieri sera l’undicesima edizione di Francavilla è Jazz. Sul palco di Piazza Giovanni XXIII la big band di Dino Plasmati e la special guest Seamus Blake. Antenna Sud media partner dell’evento.

Francavilla è Jazz: la seconda serata

“Osservare con una lente d’ingrandimento immaginaria gli anfratti più reconditi dell’anima, attraverso le note, è sinonimo di sensibilità più unica che rara. Roberto Ottaviano, sopraffino sassofonista accompagnato da quattro formidabili compagni di musica come Marco Colonna (clarinetto basso), Alexander Hawkins (pianoforte), Giovanni Maier (contrabbasso) e Zeno De Rossi (batteria), compie questa mirabile operazione umana e intellettuale attraverso People, la sua nuova creatura discografica. Negli anni al fianco di icone sacre come Dizzy Gillespie, Art Farmer, Mal Waldron, Chet Baker, Enrico Rava, solo per elencarne alcune, ciò che affascina di Ottaviano è la magia e il calore del suono che sgorgano dal suo sax, oltre alla poeticità espressiva, all’alto senso estetico della sua comunicativa e alle brillanti intuizioni improvvisative. Il concerto di presentazione di People è un viaggio immersivo nella musica di Roberto Ottaviano. Una sorta di pellegrinaggio artistico denso di spiritualità e nobiltà d’animo.

