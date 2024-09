San Raffaele Ceglie, Amati: ‘Tre morti sospette nell’ultima settimana’

Il consigliere regionale Fabiano Amati ha sollevato interrogativi sulla gestione del Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica, dove, pare, che nell’ultima settimana siano deceduti tre pazienti. Amati ha presentato un’istanza alla Asl di Brindisi richiedendo un riscontro immediato sui fatti e l’eventuale inappropriatezza delle cure fornite.

In particolare, Amati chiede conferma su tre episodi: il decesso di un paziente non italiano, in condizioni cliniche in miglioramento, trovato senza vita nel letto dopo diverse ore dall’evento; la morte di un altro paziente, di cui si vogliono chiarire le cause e le condizioni cliniche; infine, il caso di un terzo paziente che, aggravatosi durante la degenza, è stato trasportato all’ospedale Perrino di Brindisi, dove è deceduto, o è morto durante il trasferimento.

Il consigliere regionale ha precisato che la richiesta è volta a verificare se siano state rispettate tutte le procedure clinico-organizzative previste dalle normative vigenti e se il personale sanitario coinvolto fosse adeguatamente qualificato e specializzato per gestire i casi.

