Francavilla Fontana, Luigi Salerno Mele componente commissione straordinaria a Quindici

Il tenente colonnello Luigi Salerno Mele, francavillese, ex vice comandante della Polizia locale di Francavilla Fontana (ha pure guidato il Comando dal 2012 al 2014) è stato nominato dalla dottoressa Rossana Riflesso prefetto di Avellino, componente della commissione straordinaria del Comune di Quindici in provincia di Avellino il cui consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose con decreto del presidente della Repubblica dello scorso 29 aprile.

L’ex sindaco di Quindici, Eduardo Rubinaccio, insieme ad altri quattordici indagati, è accusato, stando all’ipotesi accusatoria, di falso in atto pubblico per aver consentito a 116 elettori, fatti risultare in maniera fittizia residenti a Quindici, di votare nelle elezioni amministrative del settembre 2020. A questa conclusione giunsero le indagini dei carabinieri, coordinate dal pubblico ministero della procura di Avellino, Cecilia De Angelis, su presunte false residenze concesse prima del voto amministrativo al fine di favorire l’elezione di un candidato, piuttosto che dell’altro. È la quarta volta che il comune irpino, trentennale teatro della faida tra i clan Cava e Graziano, viene sciolto per infiltrazioni malavitose.

“Sono molto onorato di aver ricevuto questo incarico – dichiara Salerno Mele – di notevole spessore ed importanza da parte del prefetto di Avellino. Un carico di responsabilità che non farà mancare il mio impegno costante e quotidiano per la soluzione delle problematiche che si dovranno affrontare”. Salerno Mele oltre ad essere stato per 15 anni vice comandante della polizia locale a Francavilla, ha retto anche i comandi delle polizie locali di San Nicola La Strada (Caserta), Oria, Carovigno, Neviano e per ultimo nel 2023 quello di Maruggio nel tarantino.

