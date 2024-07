Un team tutto tarantino ai mondiali di hip hop in USA

Undici ballerini di hip hop di Taranto sfideranno le crew di tutto il mondo nel corso del World Hip Hop Championship, un vero e proprio campionato mondiale di danza che si tiene ogni anno negli Stati Uniti d’America, in programma dal 3 al 10 agosto prossimi a Phoenix, Arizona.

A raggiungere l’importante risultato è stato il team guidato e allenato da Vincenzo D’Alconzo, in arte “Spike”, titolare dell’Asd Jonica Studio Danza in Two. Una trasferta di grande prestigio per il team rossoblu “Hood zero double nine crew”, ma anche un notevole sforzo organizzativo sostenuto dalla partnership con ITS Academy Mobilità.

I particolari della trasferta oltreoceano, il percorso che ha portato il team a disputare il campionato mondiale, saranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà venerdì 26 luglio, alle 10.30, nella sedi di ITS Academy Mobilità a Taranto. Interverranno Vincenzo D’Alconzo, Silvio Busico, presidente di ITS Academy Mobilità e il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author