Un punto a testa per Foggia e Virtus Francavilla: 0-0 allo Zaccheria

Nessuna rete e un punto a testa tra Foggia e Virtus Francavilla nel derby infrasettimanale valevole per la quarta giornata di campionato del Girone C di Serie C: allo Zaccheria, rossoneri e biancazzurri non si fanno male e salgono rispettivamente a quota 5 e a quota 4 punti in classifica.

Cudini opta per un 3-4-1-2 con Martini schierato sulla trequarti alle spalle del tandem offensivo composto da Peralta e da Beretta, Villa risponde con un 3-5-2 nel quale Giovinco e Artistico sono i due riferimenti offensivi.

In cronaca. La prima chance è di marca imperiale: al minuto 6 un cross da sinistra trova ben appostato Izzillo al centro dell’area; il suo colpo di testa ben angolato viene respinto con un colpo di reni da Nobile. I padroni di casa replicano al minuto 20 con Peralta la cui conclusione dal limite, successiva a un bello scambio nello stretto, è però debole e centrale. I sussulti scarseggiano, i ritmi non si alzano e, a parte una verticalizzazione per Beretta che non concretizza strozzando il destro al minuto 45, nella prima frazione non accade più nulla.

Nella ripresa lo spartito dell’incontro cambia completamente: al minuto 47 il neoentrato Schenetti calcia dalla distanza, la sfera termina di poco a lato; al minuto 49 dall’altra parte del campo è il turno di Giovinco, pericoloso su calcio di punizione dal limite: la traiettoria non si abbassa a sufficienza.

Trascorrono sei minuti ed è ancora Giovinco ad avere sul destro la chance del vantaggio dopo una bella azione personale di Artistico in ripartenza: tiro debole da posizione defilata, palla a lato. Tra il minuto 62 e il minuto 63, poi, arrivano altre due occasioni, una da una parte e una dall’altra: per i biancoazzurri è sempre Giovinco a provarci, questa volta dalla distanza ma nuovamente senza la necessaria precisione, per i rossoneri è invece l’altro neoentrato Tonin ad avere sul destro l’opportunità dell’1-0: soluzione potente ma centrale.

E ancora, minuto 70: Tonin concede il bis, questa volta dall’interno dell’area; conclusione ravvicinata dopo un mezzo rimpallo e intervento super di Forte. Sugli sviluppi del calcio d’angolo successivo è Di Noia a svettare più in alto di tutti, senza che il suo colpo di testa inquadri lo specchio. I satanelli ci credono e sfiorano nuovamente il colpo grosso al minuto 79: il destro di Peralta deviato, però, esaurisce la sua corsa sull’esterno della rete.

E’ l’ultimo sussulto di una sfida che termina senza ulteriori emozioni dopo cinque minuti di recupero. Foggia e Virtus Francavilla si spartiscono la posta in palio.

FOGGIA-VIRTUS FRANCAVILLA 0-0

FOGGIA (3-4-1-2): Nobile; Salines (38′ st Idrissou), Marzupio (8′ st Vezzoni), Carillo; Garattoni, Marino (1′ st Schenetti), Di Noia, Rizzo; Martini (32′ st Fiorini); Peralta, Beretta (1′ st Tonin). A disp.: Cucchietti, De Simone, Vacca, Pazienza, Antonacci, Agnelli, Papazov, Rossi, Brancato, Embalo. All.: Cudini.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Monteagudo, De Marino; Di Marco, Izzillo (37′ st Enyan), Fornito (29′ st Risolo), Macca, Biondi; Giovinco (20′ st Zuppel), Artistico (29′ st Polidori). A disp.: Carretta, Lucatelli, Carella, Lo Duca, Serio, Yakubiv, Fekete, Latagliata. All.: Villa.

ARBITRO: Castellone di Napoli.

AMMONITI: Beretta (F), Accardi (VF), Marzupio (F), Di Noia (F), Risolo (VF)

NOTE: Recupero: 1′ pt; 5′ st.

