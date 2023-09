La soddisfazione del tecnico del Brindisi Ciro Danucci che commenta così la prima vittoria conquistata contro il Monterosi “Io penso che nel primo tempo la squadra abbia giocato” ha spiegato “noi siamo arrivati al cross e all’uno contro uno sugli esterni tantissime volte, ci è mancata la qualità nel concludere ma abbiamo girato bene palla e abbiamo creato”. Poi la svolta nella ripresa “siamo entrati in campo affamati, ci abbiamo messo un piglio diverso con la voglia di ribaltare la partita e ci siamo riusciti” mister Danucci poi conclude “questi ragazzi lo meritano, lavorano in maniera seria, sono grandi professionisti. A noi serve continuare a lavorare per trovare gli automatismi e la coesione che ci permette di essere squadra, ma oggi sono veramente soddisfatto”.

