Tra Crotone e Cerignola è 1-1: che finale allo “Scida”!

CROTONE – Rocambolesco 1-1 allo “Scida” tra Crotone e Cerignola. Partita equilibrata, accade infatti tutto nel finale. La cronaca narra di una clamorosa occasione per gli ofantini all’11’, D’Andrea calcia improvvisamente dalla distanza, Dini non trattiene e da due passi Neglia spreca malamente la palla del vantaggio. Due minuti dopo tirocross velenoso di Sainz-Maza, Dini salva, sfera che finisce sui piedi di Malcore che, a botta sicura, viene murato da Loiacono. Viene fuori la formazione calabrese. 21’, batti e ribatti conseguente ad un calcio piazzato, Loiacono insacca ma il direttore di gara ferma tutto, si resta in parità. 39’, corner di Giron, colpo di testa preciso e potente dell’ex Foggia Leo, Krapikas salva il risultato con una gran parata. La ripresa. Regna l’equilibrio allo “Scida”. Al 63’ Tribuzzi crossa, Tumminello non riesce ad impattare e Krapikas interviene. 72’, chance importante per l’Audace, Tascone trova Sosa che tocca il suo primo pallone e si rende subito pericoloso, la sua girata però termina di poco a lato. Rispondono i calabresi, azione prolungata all’80’, sfera sul sinistro di Felippe che non centra la porta. Sul conseguente angolo Krapikas esce a vuoto ma D’Ursi spara alto. Il finale è degno di un cortometraggio. 90’ esatto, tiro velleitario di Ruggiero, Dini non controlla clamorosamente e si fa gol da solo, Cerignola in vantaggio. Trascorre poco più di un minuto, Giron crossa sulla testa di Gomez che da grande attaccante trafigge Krapikas e pareggia la sfida. Non è finita qui, l’assedio finale è dei pugliesi. 93′, Neglia riceve palla da ottima posizione ma colpisce l’esterno della rete. Al 95’ D’Ausilio si accentra, fa partire la botta, traversa piena. È come se il pareggio fosse già scritto. Sul proseguimento d’azione la palla finisce di poco sul fondo. Tanti rimpianti per l’Audace che resta comunque imbattuta in vista di lunedì, quando al “Monterisi” arriverà la Juve Stabia.

TABELLINO

Crotone (4-2-3-1): Dini; Leo, Loiacono, Bove (41’st. Papini), Giron; M. Vitale I, Petriccione (19’st. Felippe); Tribuzzi, D’Errico (19’st. Vuthaj), D’Ursi (41’st. Cantisani); Tumminello (28’st. Gomez). A disp. D’Alterio, Lucano, Crialese, Vinicius, Bruzzaniti, Giannotti, Spaltro, Pannitteri, Spaltro. All. Zauli.

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Rizzo (36’st. Tentardini), Martinelli, Ligi, Russo; Ghisolfi (14’st. Tascone), Capomaggio, Sainz-Maza (14’st. Ruggiero); Neglia, D’Andrea (27’st. Sosa); Malcore (27’st. D’Ausilio). A disp. Fares, Trezza, Allegrini, Coccia, Bianco, Prati, Gonnelli, M. Vitale II, De Luca, Carnevale. All. Tisci.

Arbitro: Crezzini di Siena.

Note: ammoniti: Petriccione (C), Bove (C), Krapikas (A).

Marcatori: 45’st. Ruggiero (A), 46’st. Gomez (C).

