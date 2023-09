Taranto: delusione Capuano, ‘Giochiamo senza cattiveria’

( di Lorenzo Ruggieri ) Prima sconfitta stagionale per il Taranto. La squadra rossoblù cade al Vigorito contro il Benevento. Il tecnico degli ionici, Ezio Capuano, ha così analizzato il primo stop della stagione: “Questa sconfitta brucia per via dell’ottimo secondo tempo. Nella prima frazione abbiamo preso gol nel nostro miglior momento e gli avversari hanno raddoppiato grazie a una nostra ingenuità. Nella ripresa volevo dare una scossa con le quattro sostituzioni, poiché in molti mi hanno deluso. I cambi ci hanno dato ragione, i subentrati erano più volenterosi e abbiamo avuto occasioni clamorose per pareggiare. Il risultato è negativo ma la prestazione lascia ben sperare. Perdere a Benevento ci sta e crediamo di averlo fatto anche bene. Purtroppo, però, abbiamo commesso errori rari per noi. Cerco di inculcare sempre cattiveria ai giocatori e qualcuno deve svegliarsi. In questa stagione abbiamo sempre fallito i primi tempi e ci manca un po’ di cattiveria”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp