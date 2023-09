Benevento-Taranto 2-1: Capuano diserta la sala stampa

(Di Anthony Carrano) Dopo la gara persa dal Taranto in quel di Benevento (2-1), Ezio Capuano, indispettito dalla lunga attesa in sala stampa, ha deciso di andare via senza rilasciare dichiarazioni: “Abbiamo quattro ore di viaggio da affrontare, non posso perdere tempo”. Sono le parole pronunciate dell’allenatore campano ad alta voce alta durante la conferenza del suo collega Matteo Andreoletti.

