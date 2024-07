Un mix di esperienza e validi under, il Manfredonia prende forma

Il Manfredonia fa sul serio, con lungimiranza, ordine e idee chiare. A metà luglio mister Cinque sarà uno dei pochi tecnici a poter godere di una rosa quasi completa, che si radunerà martedì 30 luglio al “Miramare” per poi partire il 4 agosto verso il ritiro abruzzese di Fara San Martino fino al 14. Annunci e nuovi colpi alla spicciolata nelle ultime ore, soltanto in questa settimana sono giunte diverse ufficialità di rilievo: i centrocampisti Coppola ed Amabile, quest’ultimo confermato dopo l’ottima passata stagione, il primo reduce da 5 gol in 31 presenze a Gravina; il roccioso ed esperto difensore Sepe, arrivato dal Matera, il classe 2005 Venanzio, esterno protagonista a Barletta due anni fa e con la Fidelis Andria nell’ultimo campionato, il classe 2006 Cappellari, anche lui esterno, proveniente dalla primavera del Cerignola, il giovanissimo portiere, 2005, Rafael Vlasceanu, 19 presenze con il Gravina l’anno scorso, che va a completare il terzetto under tra i pali con Sapri e Salice. Ciliegina sulla torta: Matthew Bonicelli, attaccante argentino classe 2000 assoluto protagonista in Eccellenza con il Bisceglie nelle ultime due stagioni: reduce da una favolosa annata da 19 reti, è garanzia di estro e qualità lì davanti, la Serie D non l’ha conquistata per un pelo con i nerazzurro stellati ma ritrovando Franco Cinque a Manfredonia quasi due anni dopo l’esonero del tecnico da Bisceglie. Bonicelli rinforza la batteria di attaccanti che ha già visto le conferme di Carbonaro e Calemme oltre al colpo Scaringella. Il club punta ad un parco under di assoluto spessore, in arrivo il centrocampista 2004 Diarra, 5 gol con il San Luca nell’ultimo Girone I. Nome caldo quello di Alessio Porzio, ala sinistra 2005 scuola Udinese, per lui 4 reti e 5 assist con la Paganese nel Girone H conclusosi a maggio. La linea verde del ds Scuotto e della società sipontina riguarda anche i prodotti del settore giovanile, come il centrocampista Prencipe e l’attaccante Fischetti che saranno integrati in pianta stabile in prima squadra. Non solo mercato, ottime notizie anche dal “Miramare”: il club ha ottenuto l’omologazione del terreno di gioco, terminato il montaggio delle nuove recinzioni delle due curve.

