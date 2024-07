Cerignola, Gagliano atteso in ritiro. Malcore sempre più vicino al Casarano

Trattativa in chiusura, Luca Gagliano sarà un nuovo attaccante del Cerignola. Il classe 2000 raggiungerà la squadra partita per il ritiro di San Giovanni Rotondo trasferendosi a titolo definitivo dal Padova e firmando, salvo cambiamenti, un contratto biennale. L’ex Foggia riempirà la casella ufficialmente liberata da D’Andrea nella giornata di ieri, mentre l’inizio della prossima settimana sarà probabilmente decisivo per la cessione di Giancarlo Malcore: il Casarano avrebbe rilanciato l’offerta all’attaccante, forte dell’intesa con il Cerignola. Dopo il weekend sarebbe previsto un ulteriore incontro tra le parti con il club salentino speranzoso di ricevere il sì di Malcore. L’operazione in uscita faciliterebbe ai gialloblù la definizione dell’affare Cuppone, per cui servirà limare ancora qualche dettaglio con l’entourage.

