Un Matera in emergenza piega Fasano con Di Palma

(Di Roberto Chito) Una rete di Di Palma regala al Matera i primi tre punti del 2024. Troppo poco da parte del Fasano che si fa vedere con conclusioni telefonate. Al XXI Settembre è la squadra di Panarelli, squalificato, a far festa e portare a casa tre punti fondamentali in chiave play off.

È un Matera rimaneggiato. Senza Ferrara, Infantino e Sepe e con il forfait dell’ultimo minuto di Porro, sostituito da Cirio poco prima del fischio d’inizio. Nonostante ciò, la squadra biancoazzurra non demorde e parte davvero forte. Ci provano Cipolletta e Lucas che si trovano di fronte un super Lazar. Poco prima della mezzora, il Matera passa in vantaggio. Giocata di Di Palma che ci prova: palla deviata. Ci prova Cirio, ancora no di Lazar ma il numero 29 non sbaglia il tap-in. La reazione del Fasano arriva nel finale ma la conclusione di Ganci è da dimenticare. Come quella di Prado che si divora il raddoppio..

Nella ripresa, il Matera può subito bissare ma la punizione di Maltese viene deviata da un miracoloso Lazar. Risponde il Fasano con Calabria da fuori: ottima risposta di Tartaro. La chance maggiore per il raddoppio, i biancoazzurri ce l’hanno al 34’ con il siluro di Agnello dalla distanza: no della traversa che grazia questa volta Lazar. E nel finale, è Losavio che in piena area spara tra le braccia di Tartaro.

Matera-Fasano 1-0

Reti: 29’ Di Palma (M).

Matera (3-5-2): Tartaro, Delvino, Cipolletta, De Nova, Porro, Russo (83’ Tumminelli), Maltese, Di Palma (90’+1’ Persia), Lucas, Prado, Mokulu (73’ Agnello). Panchina: Paparella, Sirimarco, Porro, Macanthony, Sepe. Allenatore: Camassa (squalificato Panarelli).

Fasano (4-2-3-1): Lazar, Caragnulo, Aprile, Barellini, Esposito (73’ Brignola), Bianchini (87’ Lorenzo), Ganci (73’ Lezzi), Battista (58’ Dorato), Calabria, Melillo, Persano (66’ Losavio). Panchina: Semeraro, Martellotta, Kola, Santoro. Allenatore: Tiozzo.

Arbitro: Velocci di Frosinone. Assistenti: Di Curzio e Gentilezza di Civitavecchia.

Ammoniti: Prado, Cipolletta, Russo, Lucas, Delvino (M) e Barellini (F).

Note: pomeriggio freddo e nuvoloso sulla Città dei Sassi. Terreno di gioco in brutte condizioni. Angoli 3-2 per il Fasano. Recuperi 3’ pt e 7’ st. Spettatori: 1000 circa con una ventina dei quali ospiti.

