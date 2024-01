Barletta-Paganese 0-1, Bitetto: “Meritavamo il pareggio, ma ancora troppo lenti”

BARLETTA – È crisi nera per il Barletta, alla quarta sconfitta casalinga consecutiva e senza vittorie dal 12 novembre. Al Puttilli passa anche la Paganese, un gol di Faiello regala il successo ai campani. La voce dei due tecnici, Dino Bitetto e Alessandro Agovino, al termine del primo match del 2024.

Il mister biancorosso non nasconde le difficoltà in zona gol: «Bisogna migliorare dal punto di vista realizzativo, oggi abbiamo avuto le nostre occasioni per andare a punti e probabilmente meritavamo il pareggio. Dobbiamo ancora migliorare tanto nella manovra, siamo troppo lenti e rischiamo di subire le squadre rapide e volenterose come quelle di oggi. Non c’è tempo, ma ho fiducia nella squadra e siamo obbligati a fare quadrato per uscire da questa situazione».

Agovino si gode il successo della Paganese, che batte il Barletta con lo stesso punteggio dell’andata: «Mi fa piacere che i meriti dei miei ragazzi vengano riconosciuti anche in sala stampa – spiega il tecnico – abbiamo espresso un buon gioco e abbiamo colpito nel momento decisivo con un gran gol di Faiello. Se ad inizio anno ci avessero detto che avremmo avuto sette punti di vantaggio sul Barletta a questo punto della stagione, avremmo gridato all’utopia. Dispiace per loro, devono trovare la quadra ma oggi ci godiamo i tre punti».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp