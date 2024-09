Ugento, Oliva: “Sarà dura ma cercheremo di vincere”

La partita tra Ugento e Costa d’Amalfi si preannuncia come uno scontro cruciale nella lotta per la salvezza. Con entrambe le squadre in fondo alla classifica, ogni punto diventa fondamentale per evitare la retrocessione. Intervenuto nella conferenza stampa pre-gara, l’allenatore dell’Ugento Mimmo Oliva, commenta il prossimo turno di campionato della compagine salentina.

PREPARAZIONE ALLA GARA: “Le partite sono tutte importanti come questa. La gara di domani la affronteremo contro una neopromossa, sarà difficile per entrambi. Il Costa D’Amalfi è una squadra molto fisica, ci aspettiamo una partita molto dura. Cercheremo di ottenere il bottino pieno, come abbiamo cercato di fare anche nelle ultime tre partite raccogliendo solo un punto. Ci siamo allenati bene, andremo in terra campana per vincere”.

INFERMERIA: “La situazione purtroppo non cambia: abbiamo sempre un paio di giocatori che non stanno bene però non deve essere un alibi, chi li sostituirà sarà all’altezza”.

