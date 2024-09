Lega Navale Brindisi, sabato il rinnovo delle cariche

Sabato 28 settembre si rinnova il Consiglio direttivo in Lega Navale per il triennio 2024-2027.

Sull’onda delle tante attività svolte dalla sezione di Brindisi della Lega Navale, il Presidente uscente Salvatore Zarcone presenta la propria candidatura, per un secondo mandato, con una squadra rinnovata composta da soci con grande esperienza associativa e professionale.

La sezione di Brindisi fondata nel 2017 è una sezione storica iscritta all’UNASCI che è l’associazione Italiana della sociètà sportive centenarie, quella di Brindisi e’ tra le sezioni piu’ grandi d’Italia e conta circa mille soci.

Nel triennio di gestione del Presidente Zarcone, molte sono state le attività rivolte al sociale al fine di rendere accessibile gli sports del mare ai giovani ed in particolare ai diversamente abili.

Tanto si è lavorato per l’abbattimento delle barriere architettoniche e si è installato uno speciale paranco che consente l’imbarco sui natanti di persone diversamente abili, si è realizzata una rampa di accesso ed un bagno per disabili, tanto da risultare la base nautica piu’ accessibile d’Italia per portatori di handicap.

La sezione di Brindisi ha organizzato, in collaborazione con GV3, la prima regata FORTE a MARE riservata ad atleti paralimpici, con imbarcazioni speciali classe Hansa303 ed il Progetto Sea Therahpy (con 20 uscite in mare a favore di 50 soggetti disabili e di 20 accompagnatori al seguito

Inoltre la sezione è stata selezionata insieme ad altre 5 in Italia per una collaborazione con Save the Children e si sono svolti corsi gratuiti di vela e canottaggio a favore di bambini disagiati.

La sede di Brindisi è anche l’organizzatrice della ormai importante Regata Internazionale Brindisi-Valona, con 51 imbarcazioni iscritte nell’ultima edizione del 2024, inserita nel cartello dei grandi eventi sportivi della città di Brindisi e come evento nelle manifestazioni organizzate dalla “Valona: città europea dello sport 2024”. E’ diventata un appuntamento importante in Puglia e non solo: tanto vero è che ha addirittura visto la partecipazione del Premier Albanese Edi Rama e dell’Ambasciatore Italiano in Albania.

Si è promosso lo sport del canottaggio e della vela con corsi gratuiti a favore degli studenti, grazie ad istruttori federali, organizzando manifestazioni sportive ottenendo ottimi risultati di partecipazione.

Varie raccolte fondi sono state organizzate in sede per I piu’ nobili scopi e piu’ volte nel triennio si è ospitata una autoemoteca della ASL per donazione di sangue a favore della Croce Rossa Italiana.

Siamo certi dello stesso impegno per il prossimo triennio.

