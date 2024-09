Brindisi, Aeroporto del Salento: nuovi spazi e servizi per passeggeri

L’Aeroporto del Salento di Brindisi si prepara a un importante ampliamento e adeguamento, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei viaggiatori e potenziare la sicurezza.

Il progetto, inserito nel Masterplan per lo sviluppo dell’infrastruttura aeroportuale, prevede la costruzione di un nuovo edificio a due piani, adiacente all’aerostazione. Al primo piano verranno realizzate nuove aree di imbarco, spazi commerciali e per la ristorazione, mentre al piano terra sorgerà un impianto di trattamento bagagli all’avanguardia.

Questo nuovo sistema di smistamento bagagli, equipaggiato con macchine tomografiche di ultima generazione, sarà in grado di processare fino a 1.800 bagagli l’ora e gestire fino a 8 voli contemporaneamente.

Le tecnologie adottate, in linea con le recenti normative europee, garantiranno un innalzamento degli standard di sicurezza e un processo più rapido e preciso rispetto ai tradizionali sistemi radiogeni. Saranno inoltre installate nuove telecamere digitali per migliorare la videosorveglianza dell’aeroporto.

Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, ha sottolineato come questi investimenti rappresentino un passo importante verso il futuro. “Stiamo lavorando per accogliere i passeggeri in nuove aree e per offrire loro un’esperienza migliore in aeroporto oltre che un sistema più sicuro ed efficiente”, ha dichiarato Vasile, evidenziando l’importanza di dotare l’aeroporto di sistemi operativi in grado di rispondere alle esigenze del presente e anticipare quelle future.

Soddisfazione anche dalle istituzioni locali, con l’assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Debora Ciliento, che ha evidenziato come questo intervento consolidi il ruolo di Brindisi come aeroporto internazionale al servizio del Salento e dell’intera regione. Allo stesso modo, l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione, Alessandro Delli Noci, ha ringraziato Aeroporti di Puglia per l’attenzione verso lo sviluppo del territorio, un impegno che rafforza la capacità attrattiva del Salento non solo in ambito turistico, ma anche economico.

Con questi interventi, l’Aeroporto del Salento si prepara a migliorare l’efficienza operativa e il comfort per i passeggeri, con uno sguardo sempre più orientato al futuro.

