Tracciabilità e sostenibilità al centro del G7 Agricoltura. Il presidente regionale e vicepresidente nazionale CIA, Gennaro Sicolo, ha partecipato ai lavori ad Ortigia. “Stiamo dando vita – spiega Sicolo – a una serie di eventi e seminari nell’ambito della manifestazione Divinazione Expo (21-28 settembre) per spiegare il valore della tracciabilità e della sostenibilità con le certificazioni di origine Dop e Igp”.

Intanto questa mattina il ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ha presieduto i lavori che vedranno tra i partecipanti i ministri dei Paesi G7, il commissario europeo per l’agricoltura, la commissaria dell’Unione Africana per l’Agricoltura, nonché i vertici delle tre agenzie Onu del polo romano (Fao, Ifad, Wfp), dell’Ocse e del Cgiar.

In linea con il lavoro svolto nelle precedenti riunioni ministeriali del G7 Agricoltura, i lavori si concentreranno sulla resilienza e la sostenibilità dell’agricoltura e dei sistemi alimentari e saranno declinati attraverso le seguenti aree tematiche prioritarie individuate dalla Presidenza italiana: scienza e innovazione in agricoltura per l’adattamento ai cambiamenti climatici; le giovani generazioni come agenti di cambiamento in agricoltura; il contributo della pesca e dell’acquacoltura sostenibili alla sicurezza alimentare; il contributo del G7 allo sviluppo dell’agricoltura nel continente africano.

L’Africa è al centro della prima sessione di lavoro (“Forum per l’Africa del G7 Agricoltura”) aperta anche a una rappresentanza di ministri dell’agricoltura africani provenienti dalle varie regioni del continente, invitati d’intesa con l’Unione africana.

Le tre sessioni di lavoro del Forum riguarderanno (a) il processo dell’Agenda post-Malabo e l’attuazione dell’Agenda dopo il 2025; (b) gli investimenti nel settore agricolo in Africa; (c) il rafforzamento della cooperazione tra il G7 e l’Africa nel settore agricolo.

In concomitanza con il G7 Agricoltura, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste italiano ha promosso “DiviNazione”, un’esposizione aperta al pubblico. Si tratta di un’importante vetrina internazionale, alla quale parteciperanno istituzioni, associazioni agricole e realtà imprenditoriali private per mostrare le eccellenze nazionali dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura e del settore vivaistico/forestale, nonché delle tecnologie innovative connesse a pesca e agricoltura, di cui l’Italia è leader mondiale.

