Ufficio a casa? Organizza la cancelleria in questo modo per un ambiente più ordinato

Con la diffusione dello smart working, sempre più persone hanno dovuto reinventare e riorganizzare gli ambienti domestici per fare spazio al proprio ufficio personale.

Per chi ha un’abitazione grande e diversi ambienti da sfruttare, questo non è stato un grosso problema, ma per chi, invece, vive in una casa piccola, anche solo una scrivania in più può rappresentare un vero grattacapo.

Se poi si aggiunge anche tutta la cancelleria necessaria a gestire le classiche attività da ufficio, allora il rischio che si crei disordine è davvero molto elevato.

Come bisogna organizzare, allora, tutti i materiali necessari a svolgere adeguatamente il proprio lavoro, tra le quattro mura domestiche?

Qual è la cancelleria di cui non puoi fare a meno

La parola d’ordine per mantenere un ambiente di lavoro davvero ordinato e sereno, anche in casa, è ridurre tutto al minimo. All’inizio, però, non è facile. Se sei sempre stato abituato a lavorare in ufficio, hai dato per scontato tante cose, semplicemente perché magari non pensavi a quali elementi della cancelleria classica da ufficio fosse necessario mantenere e quali eliminare.

Nel processo di decluttering della cancelleria da ufficio, infatti, puoi rischiare di eliminare elementi indispensabili per lo svolgimento del tuo lavoro.

Cosa serve, allora, per il tuo ufficio a casa?

Sicuramente avrai bisogno di una risma di carta per eventuali stampe di documenti, lettere, informazioni, appunti, poi anche penne e correttori per l’ufficio, necessari a prendere appunti e correggere eventuali errori, anche di stampa. A questo poi dovresti aggiungere, spillatrici e punti metallici, buste per lettere, forbici, evidenziatori, cestino per la carta, cartucce per la stampante e preferibilmente anche un distruggidocumenti, sempre per tutelare la riservatezza sul contenuto dei documenti stampati.

Come organizzare la cancelleria

Per organizzare al meglio tutti questi elementi, imprescindibili per il lavoro da casa, la cosa migliore è procurarsi organizer di varie dimensioni, da sistemare sulla scrivania e nei cassetti.

Se ne possono trovare tanti, anche online, su marketplace o siti dedicati. Esistono organizer multi-scomparto, per sistemare penne, forbici, matite, evidenziatori, post-it, e anche cassetti impilabili, per lettere e documenti.

Puoi sfruttare anche i cassetti della scrivania, per conservare quelli più importanti e avere così il piano libero.

Nell’ultimo cassetto puoi posizionare le risme di carta e tutto ciò che non usi di frequente, come la spillatrice, la colla, le scorte eventuali.

Puoi anche avvalerti di faldoni e cartelline per conservare gli stampati e riservare un ripiano della libreria per posizionarli, così da tenere tutto in ordine e insieme, senza doverti necessariamente procurare uno scaffale a parte.

Ci sono anche delle piccole pareti attrezzate o bacheche calamitate dove puoi raccogliere appunti e posizionare alcuni elementi come penne, post-it, forbici, liberando così la scrivania.

Per farti un’idea completa di come organizzare il tuo piccolo spazio d’ufficio, in casa, mantenendo tutto in ordine puoi anche consultare alcuni siti e blog dedicati, così da prendere spunto e conoscere soluzioni a cui da solo, magari, non avresti pensato.

