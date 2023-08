FRANCAVILLA F.NA – Come anticipato in mattinata sul nostro sito web, Francesco Giorno saluta la Virtus Francavilla e si trasferisce a titolo definitivo all’AlbinoLeffe. C’è anche la nota ufficiale della società imperiale. Una trattativa decollata nelle scorse ore e che adesso cambia anche gli scenari di mercato della società biancazzurra: liberatasi di un ingaggio pesante e di un calciatore considerato in uscita, adesso il diesse Antonazzo potrà affondare il colpo per il ritorno di Marco Toscano, la prima scelta per rinforzare il reparto centrale.

