Bari, Mignani: “Non siamo ancora completi, Cheddira per ora c’è”

L’allenatore del Bari Michele Mignani ha parlato alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Parma. Queste le principali risposte:

Scorso anno in Coppa Italia un impatto forte, ci sono i presupposti per fare altrettanto bene o squadra incompleta?

“Lo scorso anno alla prima di Coppa Italia abbiamo trovato una squadra di Serie C in costruzione, quest’anno troviamo una squadra della nostra categoria, tra le più forti. Lo scorso anno è arrivata a un passo dalla finale playoff, ha mantenuto stesso allenatore e gran parte dell’organico. Il coefficiente di difficoltà è molto alto anche perché noi non siamo completissimi”.

Cheddira ci sarà? Possibile rivederlo con Menez e Nasti? Fiducia a Maita e Bellomo mezzeali?

“Cheddira fino a quando rimane qua può essere considerato un giocatore come gli altri. Se sta bene non vedo perché non debba giocare. Se oggi cambiano determinate dinamiche non lo posso sapere ora. A me la società ha detto che il giocatore è disponibile. Menez ha dei piccoli fastidi e non so se potrò schierarlo. Maita l’ho spostato a sinistra nell’ultima parte del campionato perché mi serviva andare a fare certi lavori a sinistra. Possiamo ripetere questo esperimento anche con il Parma. Sia Maita che Bellomo possono giocare sia a destra che a sinistra”.

Obiettivi e aspettative?

“Ogni anno è diverso da un altro. Lo scorso anno nessuno pensava che potessimo essere considerati a inizio campionato la terza squadra del campionato, a mio modo di vedere abbiamo fatto molto bene e qualcuno ha fatto meno delle aspettative. Questa è un’altra stagione dove ci saranno squadre che partono con grandi aspettative, vedi le retrocesse dalla Serie A e chi ha fallito obiettivo lo scorso anno. Noi faremo il massimo delle nostre possibilità. Il presidente ha parlato di playoff, io faccio fatica a fissare un obiettivo. Si pensa sempre a fare meglio, ma non si può dirlo adesso con una squadra incompleta e senza conoscere gli avversari”.

