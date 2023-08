La Lega Nazionale Dilettanti ha diramato gli accoppiamenti relativi alla Coppa Italia Serie D per quel che riguarda il turno preliminare in programma domenica 27 agosto alle ore 16. Protagoniste le 36 neopromosse, le sette retrocesse, le 17 vincenti dei playout, le nove classificatesi al dodicesimo posto lo scorso anno, le cinque ripescate e il Casarano come peggiore nella classifica della Coppa Disciplina 2022/23.

Di seguito, gli accoppiamenti:

Portici – Manfredonia

Andria – Gravina

Casarano – Gallipoli

