Bari, ufficiale l’esterno Sibilli: i dettagli della formula

BARI – SSC Bari comunica di aver acquisito dal Pisa Sporting Club 1909, con la formula del prestito con opzione di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Sibilli (Napoli, 07.08.96); l’attaccante campano sarà da subito a disposizione di mister Mignani.

Dopo aver militato nelle giovanili del Napoli, è la Sicilia a rappresentare una prima svolta nella sua carriera, prima in Serie D con il Siracusa (29 presenze e 5 reti), poi contribuendo, con 13 presenze e 6 gol, alla promozione della Sicula Leonzio in C nella stagione ’16-’17. Passa all’Albinoleffe dove gioca, in Serie C, quasi 70 gare in due campionati e mezzo, mettendo a segno 7 reti. Dal 2020 gioca in Serie B con i nerazzurri toscani totalizzando 94 presenze, 13 gol e 6 assist.

