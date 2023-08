Lecce – Domenica prossima 13 agosto, in casa contro il Como, parte ufficialmente la stagione 2023/24 dei giallorossi targati D’Aversa. I ragazzi dell’ex tecnico di Sampdoria e Parma affronteranno gli uomini di Longo davanti ai propri tifosi che, dopo le uscite prestagionali, attendono di vedere all’opera i loro beniamini plasmati dal nuovo corso tecnico. Quasi sicuramente verrà riproposto l’11 titolare schierato a Cadice nel Trofeo Ramon De Carranza, con i vari Dorgu, Blin, Maleh, Di Francesco e Ceesay decisi a mettere in discussione le scelte di Roberto D’Aversa.

Capitolo mercato, ancora in forte stallo la situazione di Morten Hjulmand che, a quanto pare, sembra stia guardando in Premier per una destinazione più gradita.

